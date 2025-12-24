L'Al-Hilal è aperto a una cessione a gennaio e la logica è molto chiara: piuttosto che rischiare di perdere uno dei suoi acquisti di punta a costo zero a giugno, il club saudita è disposto a negoziare. Due club inglesi hanno chiesto informazioni: il Newcastle e il Manchester United. Ma occhio anche a Inter e Juve che da tempo tengono d'occhio la situazione del centrocampista. Tuttavia fonti vicine al giocatore suggeriscono che la sua preferenza sia chiara: vuole tornare in Premier League.