A quasi tre anni dal suo arrivo, Ruben Neves potrebbe lasciare l'Al-Hilal. Dopo aver rifiutato di firmare un nuovo contratto, il classe 1997 vuole tornare a giocare in Europa. Secondo quanto riporta CaughtOffside, la volontà del nazionale portoghese è quella di tornare in Inghilterra già a gennaio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Uk – Neves vuole lasciare l’Al-Hilal: occhio a Inter e Juve. Fonti vicine al giocatore…
calciomercato
In Uk – Neves vuole lasciare l’Al-Hilal: occhio a Inter e Juve. Fonti vicine al giocatore…
Con un contratto in scadenza a giugno, la situazione del centrocampista è seguita con attenzione da diverse squadre
L'Al-Hilal è aperto a una cessione a gennaio e la logica è molto chiara: piuttosto che rischiare di perdere uno dei suoi acquisti di punta a costo zero a giugno, il club saudita è disposto a negoziare. Due club inglesi hanno chiesto informazioni: il Newcastle e il Manchester United. Ma occhio anche a Inter e Juve che da tempo tengono d'occhio la situazione del centrocampista. Tuttavia fonti vicine al giocatore suggeriscono che la sua preferenza sia chiara: vuole tornare in Premier League.
(Caughtoffside)
© RIPRODUZIONE RISERVATA