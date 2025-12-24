Ormai non è un mistero: l'Inter sarà vigile sul mercato di gennaio e punterà a cogliere delle occasioni partendo dalla fascia destra. L'infortunio di Dumfries lo terrà fuori fino a marzo e Luis Henrique finora non ha convinto del tutto. Chivu ha anche provato Carlos Augusto ma con risultati deludenti e l'esperimento Diouf è durato solo qualche minuto.
Mediaset: "Inter, ecco qual è il vero sogno di mercato di Chivu"
Il mercato di gennaio si avvicina e l'Inter potrebbe anche chiudere con un colpo importante: le ultime di Sport Mediaset
"Per questo il tecnico romeno sotto l'albero sogna un esterno destro: il sogno dell'ex difensore e dei vertici nerazzurri sarebbe Marco Palestra che tanto bene sta facendo a Cagliari", racconta Sport Mediaset che poi aggiunge:
"L'Atalanta però, proprietaria del cartellino del classe 2005, è un osso durissimo, come già visto in estate con il caso Lookman: difficile che possa provarsi del ragazzo a meno di un'offerta davvero da capogiro"
