Ormai non è un mistero: l'Inter sarà vigile sul mercato di gennaio e punterà a cogliere delle occasioni partendo dalla fascia destra. L'infortunio di Dumfries lo terrà fuori fino a marzo e Luis Henrique finora non ha convinto del tutto. Chivu ha anche provato Carlos Augusto ma con risultati deludenti e l'esperimento Diouf è durato solo qualche minuto.