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Oltre a Diaby, il nome caldo in ottica Inter per la fascia destra, che cerca ancora un erede di Denzel Dumfries, è quello di Nico Gonzalez. Ne ha parlato su YouTube Alfio Musmarra:

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"Semmai Nico Gonzalez arrivasse all'Inter, giocherebbe in una posizione più consona rispetto alla Juventus, dove giocava da attaccante. Non è detto che arrivi, a me sembra una strada molto difficile e complicata. Credo che sia giusto annoverarlo nelle ipotesi, visto che l'Inter sta cercando un esterno e la Juventus sta cercando di piazzarlo in tutti i modi. I bianconeri vogliono Frattesi e potrebbe essere un'ipotesi di scambio e trattativa. Se chiedete a me, uno scambio con la Juve non lo farei mai. Credo che Ausilio e Marotta debbano essere messi nelle condizioni di fare un altro investimento. Poi, se non si potesse fare, comunque è un giocatore di sacrificio, che può giocare in ruolo. Non sarebbe un giocatore sgradito allo zoccolo duro della squadra. Ma mi aspetto che l'Inter faccia qualcosa dal punto di vista degli investimenti, sotto questo punto di vista siamo fanalino di coda".

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"Si parla anche nuovamente di Diaby: l'Inter ha offerto Asllani o Pavard. Vediamo se c'è la possibilità di arrivare a questo giocatore. Ha altre caratteristiche rispetto a Dumfries: meno centimetri, più dribblomane. Stones invece è una soluzione intelligente, di qualità ed esperienza dopo gli addii di Acerbi e de Vrij. In valore assoluto, è un ottimo acquisto. Non vedo tutta questa negatività su di lui".