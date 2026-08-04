GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

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Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, Brookfield, fondo d'investimento canadese, ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Oaktree, fondo americano proprietario dell'Inter. Ecco la nota:

Brookfield ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Oaktree, uno dei principali gestori di investimenti nel settore del credito a livello mondiale. L'operazione segna una nuova tappa di una partnership avviata nel 2019 e integra pienamente le piattaforme di Oaktree e Brookfield. Grazie all'ingresso di Oaktree, la piattaforma globale di credito di Brookfield offre a istituzioni, consulenti finanziari e investitori privati ​​un'ampia gamma di soluzioni che spaziano dal credito opportunistico al credito garantito da asset reali (*real asset credit*), dal finanziamento garantito da attività (*asset-backed finance*) al credito *corporate performing*.

Connor Teskey, CEO di Brookfield Asset Management, ha dichiarato: "Brookfield è da decenni un investitore leader nel settore degli asset alternativi e, negli ultimi 20 anni, ha sviluppato un'attività nel credito a complemento delle sue piattaforme globali di *real asset*. L'integrazione di Oaktree ha ulteriormente rafforzato la nostra capacità di investire attraverso i diversi cicli di mercato e le varie opportunità, grazie anche allo storico di successi e alle competenze di *underwriting* di Oaktree. Intendiamo valorizzare ulteriormente la loro solida esperienza e le loro profonde competenze mentre proseguiamo la crescita globale della nostra attività nel credito".

Bob O’Leary e Armen Panossian, Co-CEO del Credit Group di Brookfield, hanno affermato: "La partnership tra Brookfield e Oaktree, consolidatasi negli ultimi sette anni, si fonda su un impegno condiviso verso una disciplina di investimento rigorosa e una prospettiva di lungo termine. Questo nuovo passo ci consente di costruire su tali basi e di continuare a generare risultati eccellenti per i nostri clienti".

Howard Marks assumerà la carica di Co-Presidente di Oaktree, mantenendo al contempo il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione di Brookfield Corporation e di Presidente dell'Investment Solutions Group di Brookfield. Anche Bruce Karsh ricoprirà il ruolo di Co-Presidente di Oaktree, oltre a mantenere le cariche di Chief Investment Officer e di gestore di portafoglio per le strategie *Global Opportunities* e *Global Credit* della società.

Con l'acquisizione di Oaktree, gli Stati Uniti diventano il principale mercato di Brookfield Asset Management: il Paese ospita oggi oltre il 60% della forza lavoro di Brookfield Asset Management e genera quasi la metà dei suoi ricavi. L'operazione consolida ulteriormente la presenza storica di Brookfield nel Paese e rafforza il suo impegno a investire nell'economia statunitense. Al contempo, la piattaforma di investimento globale di Oaktree e la sua presenza in 18 paesi ampliano il raggio d'azione delle attività di credito di Brookfield, rafforzandone la capacità di servire i clienti e di impiegare capitale su scala mondiale.

Brookfield è una società di investimento leader a livello globale, con oltre 1.000 miliardi di dollari di asset in gestione. La società possiede e gestisce attività e asset reali di alta qualità che forniscono servizi essenziali e costituiscono l'ossatura dell'economia globale. Brookfield investe per conto di istituzioni e privati ​​in tutto il mondo nei settori infrastrutture, energia, private equity, immobiliare e credito. Forte di oltre un secolo di esperienza operativa e di una presenza globale in più di 30 paesi, Brookfield impiega capitali a lungo termine per generare valore sostenibile per i propri clienti e azionisti.

(Fonte: bam.brookfield.com)