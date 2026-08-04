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Sono ore calde per il mercato: tra meno di venti giorni comincerà il campionato e c'è ancora più di qualche questione da sistemare . Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, "la dirigenza nerazzurra sta lavorando per assicurare almeno due rinforzi a Chivu.

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Potrebbero diventare tre qualora Pavard dovesse partire, lasciando spazio al possibile arrivo di Romero (accordo vicino col Tottenham per 40 milioni di euro): col francese ancora in rosa, invece, l’argentino non arriverà. Gli altri due slot in cui inserire i rinforzi sono il laterale che dovrà sostituire Dumfries e un centrocampista. In quest’ultimo caso, prima di puntare forte su Curtis Jones come da desiderata dell’allenatore, servono le cessioni di Frattesi, Massolin e Asllani.

L’albanese preferirebbe restare in Europa, ma ha aperto al possibile trasferimento all’Al Ittihad quale parziale pedina di scambio per Moussa Diaby. Il francese guadagna però 15 milioni di euro a stagione: dovrebbe ridursi lo stipendio di un terzo o ricevere parte del maxi ingaggio dai sauditi.