Diaby guadagna però 15 milioni di euro a stagione: dovrebbe ridursi lo stipendio di un terzo o ricevere parte del maxi ingaggio dai sauditi

Marco Astori
Bisseck GdS

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Sono ore calde per il mercato dell'Inter: tra meno di venti giorni comincerà il campionato e c'è ancora più di qualche questione da sistemare. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, "la dirigenza nerazzurra sta lavorando per assicurare almeno due rinforzi a Chivu.

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Potrebbero diventare tre qualora Pavard dovesse partire, lasciando spazio al possibile arrivo di Romero (accordo vicino col Tottenham per 40 milioni di euro): col francese ancora in rosa, invece, l’argentino non arriverà. Gli altri due slot in cui inserire i rinforzi sono il laterale che dovrà sostituire Dumfries e un centrocampista. In quest’ultimo caso, prima di puntare forte su Curtis Jones come da desiderata dell’allenatore, servono le cessioni di Frattesi, Massolin e Asllani.

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Inter, torna di moda Diaby

L’albanese preferirebbe restare in Europa, ma ha aperto al possibile trasferimento all’Al Ittihad quale parziale pedina di scambio per Moussa Diaby. Il francese guadagna però 15 milioni di euro a stagione: dovrebbe ridursi lo stipendio di un terzo o ricevere parte del maxi ingaggio dai sauditi.

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