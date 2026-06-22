Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Marchetti (Sky): “Nico Paz, cosa proverà a fare il Como. Inter, occhi aperti da sempre e chissà che…”
Sky Sport torna ad accostare il nome di Nico Paz all’Inter. Ecco le ultimissime informazioni del giornalista Luca Marchetti sul futuro dell’argentino:
“L’intenzione pubblica del Real è di riportare Nico Paz a Madrid. Ma vorrebbero ridiscutere l’accordo col Como: venderlo a 60 milioni alla squadra di Cesc Fabregas, con una recompra da 80 in favore del Real. Il Como a questo tipo di ragionamento non ci vorrebbe stare, avrebbe problemi anche col Fair Play finanziario, le parti si vedranno giovedì. Il Como proverà a far capire al Real che la quotazione raggiunta oggi è grazie al lavoro di Fabregas e del club appunto. E il valore potrebbe anche aumentare con la Champions League. Il Real potrebbe riprenderlo per 10 milioni domattina già, fino al 30 giugno può farlo.
Non significa che se il Real lo riscatta, giocherà certamente lì. Si possono aprire tanti scenari, il Real potrebbe fare l’operazione che aveva in testa col Como con un altro club. Una potrebbe essere l’Inter, che ha da sempre gli occhi su Nico Paz. Ricorderete la stoccata di Fabregas… Chissà che non possano aprirsi scenari a oggi non presi in considerazione”, ha spiegato Marchetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA