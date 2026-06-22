“L’intenzione pubblica del Real è di riportare Nico Paz a Madrid. Ma vorrebbero ridiscutere l’accordo col Como: venderlo a 60 milioni alla squadra di Cesc Fabregas, con una recompra da 80 in favore del Real. Il Como a questo tipo di ragionamento non ci vorrebbe stare, avrebbe problemi anche col Fair Play finanziario, le parti si vedranno giovedì. Il Como proverà a far capire al Real che la quotazione raggiunta oggi è grazie al lavoro di Fabregas e del club appunto. E il valore potrebbe anche aumentare con la Champions League. Il Real potrebbe riprenderlo per 10 milioni domattina già, fino al 30 giugno può farlo.