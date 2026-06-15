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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Palestra? Atalanta aspetta la Premier e chiede 50+10. Inter non ci arriva e sa…”

calciomercato

Biasin: “Palestra? Atalanta aspetta la Premier e chiede 50+10. Inter non ci arriva e sa…”

Biasin: “Palestra? Atalanta aspetta la Premier e chiede 50+10. Inter non ci arriva e sa…” - immagine 1
Ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della trattativa di casa Inter per Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della trattativa di casa Inter per Marco Palestra.

Biasin: “Palestra? Atalanta aspetta la Premier e chiede 50+10. Inter non ci arriva e sa…”- immagine 2

"Situazione diversa da Lookman. L'Atalanta non chiude all'Italia, ma aspetta la Premier e chiede 50mln+10. L'Inter non credo arrivi a tanto ma sa aspettare o virare su alternative. Lì a destra la dirigenza nerazzurra sa sempre come pescare bene".

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