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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Palestra? Atalanta aspetta la Premier e chiede 50+10. Inter non ci arriva e sa…”
calciomercato
Biasin: “Palestra? Atalanta aspetta la Premier e chiede 50+10. Inter non ci arriva e sa…”
Ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della trattativa di casa Inter per Marco Palestra
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della trattativa di casa Inter per Marco Palestra.
"Situazione diversa da Lookman. L'Atalanta non chiude all'Italia, ma aspetta la Premier e chiede 50mln+10. L'Inter non credo arrivi a tanto ma sa aspettare o virare su alternative. Lì a destra la dirigenza nerazzurra sa sempre come pescare bene".
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