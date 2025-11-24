Un altro gol per Nico Paz, che ha segnato anche in Torino-Como 1-5: 5 reti e 3 assist fin qui. Cos'è successo in estate con l'Inter

Alessandro Cosattini Redattore 24 novembre - 21:15

Un altro gol per Nico Paz, che ha segnato anche in Torino-Como 1-5. L’Inter c’era davvero su gioiello di casa Como, che sta brillando in questa prima parte di stagione con 5 gol e 3 assist in 12 partite a voto. Così Fabrizio Romano ha recentemente raccontato quanto accaduto la scorsa estate:

“L'Inter è stata accostata tante volte nell'ultimo anno a Nico Paz perché l'Inter adora Nico Paz, ha avuto diversi elementi di apprezzamento, sappiamo la connessione Inter-Argentina, Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia di Nico Paz. L'Inter avrebbe potuto pensarci, ed è quello che ha fatto, tra fine novembre e inizio dicembre e gennaio, quando il valore del giocatore non toccava cifre impossibili, in vista dell'estate, e mai per il mercato di gennaio 2025, di fare l'investimento ma senza iniziare una vera e propria trattativa, è stato un pensiero interno, un investimento da 25-30-35 mln per Nico Paz.

Le prestazioni del calciatore nella seconda parte di stagione sono state strepitose ed è diventato così un giocatore inavvicinabile, non solo per l'Inter ma anche per i club esteri. Il Tottenham voleva offrire 70 mln, a me risulta 72, 52 più 20 di bonus, alcuni facili e altri difficili: Como e Nico hanno voluto continuare insieme, il Real pensa di riportare indietro Nico Paz e pensate che ha informato il Como che avrebbe pareggiato qualsiasi offerta per Nico. Per l'Inter oggi ma anche ieri diventa un discorso arenato di fronte alle prestazioni di Nico Paz che hanno portato il suo valore e il suo livello ad un'altra altezza per l'Inter irraggiungibile. Questo discorso si è spento da tempo al di là di quanto detto in estate, ma è stato un discorso mediatico e basta", ha spiegato il giornalista.