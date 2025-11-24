Curioso retroscena di mercato riguardante Marcus Thuram dopo il derby di ieri. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ne ha parlato così nelle scorse ore negli studi di Sky Sport.
Retroscena Thuram: “Poteva essere al Milan, aveva già parlato con Pioli! Poi però…”
“Thuram seguito dal Milan prima dell’arrivo all’Inter? Thuram è stato molto vicino al Milan, aveva già parlato più volte con Pioli anche. Ha fatto la differenza la perseveranza, la giocata d’anticipo fatta dall’Inter 2/3 anni prima, quando era al Gladbach.
L’Inter lo voleva prendere per fare l’esterno, poi l’operazione saltò al traguardo per un infortunio. Poi alla fine ha scelto l’Inter ricordandosi che loro si erano mossi prima per lui, con Ausilio, Baccin e Marotta”.
