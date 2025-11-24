FC Inter 1908
Manu Koné è in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu per rinforzare la sua Inter, come anticipato da FCIN1908.it: ecco il prezzo
Manu Koné è in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu per rinforzare la sua Inter, come anticipato da FCIN1908.it. Ma quanto vale per la Roma?

Ecco il punto di calciomercato.com sul centrocampista in chiave mercato: Oggi come ieri, Koné per la Roma è e rimane incedibile. Almeno a gennaio. Poi, in estate, mancando ancora tanti mesi, può succedere di tutto. Ma per adesso i giallorossi non vorrebbero privarsi di un giocatore fondamentale per la squadra, considerando che tra due mesi - alla riapertura del mercato - saremo nel pieno della stagione e il centrocampista francese è uno degli intoccabili di Gasperini.

Proprio l'allenatore in estate aveva chiesto di non dare neanche una minima apertura alla possibile cessione di Koné, che il tecnico considera un giocatore-chiave per il nuovo progetto. Prima della richiesta di Gasp, qualche mese fa la Roma lo valutava intorno ai 50 milioni di euro, si legge.

