Ecco il punto di calciomercato.com sul centrocampista in chiave mercato: “Oggi come ieri, Koné per la Roma è e rimane incedibile. Almeno a gennaio. Poi, in estate, mancando ancora tanti mesi, può succedere di tutto. Ma per adesso i giallorossi non vorrebbero privarsi di un giocatore fondamentale per la squadra, considerando che tra due mesi - alla riapertura del mercato - saremo nel pieno della stagione e il centrocampista francese è uno degli intoccabili di Gasperini.