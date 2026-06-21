In settimana è previsto un incontro decisivo tra Real Madrid e Como. Inter pronta a inserirsi per l'argentino

Gianni Pampinella Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 11:46)

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Sarà una settimana importante per definire il futuro di Nico Paz. Como e Real Madrid difficilmente troveranno un accordo per l'argentino, in questa situazione di stallo l'Inter è pronta a inserirsi e alimentare il sogno di portare a Milano il centrocampista.

"La campanella suonerà martedì 30 giugno ed entro quella data il Como conta di trovare una soluzione, riportando la situazione allo status quo anche facendo leva sulla volontà del giocatore che è costantemente in contatto con Cesc Fabregas. In settimana le parti si vedranno a Madrid per trovare un punto di intesa ma è evidente come il boccino l’abbia in mano il Real. E l’Inter? Come accaduto per Solet pure per Nico Paz fioccano messaggi funzionali a smorzare il tam tam. Strategia condivisibile perché, almeno finché il Real non avrà esercitato il diritto di recompra, la vicenda non riguarderà i nerazzurri", sottolinea Tuttosport.

"Difficile però che l’Inter non sia preparata all’idea di mettere a segno quel “super colpo” a cui lavora da due anni come provano il corteggiamento di Javier Zanetti a Nico grazie all’amicizia per papà Pablo. Immagine iconica dei rapporti tra i due club è quella ereditata dal Corazón Classic Match, gara che ha visto protagoniste le leggende di Real e Inter al Santiago Bernabéu il 13 giugno. Ad assistere al match, in tribuna vicino a Florentino Perez, c’era Giuseppe Marotta. Il che può essere un indizio per capire a chi si rivolgerà il Real una volta ripreso Paz. Vero è che sull’argentino aleggia la solita Premier, ma non ci sarebbe motivo per cui il ragazzo decidesse di lasciare il nostro calcio. A 21 anni bisogna fare le cose per gradi, come insegna un certo Palestra...".

(Tuttosport)