Il club nerazzurro potrebbe inserirsi per l'argentino approfittando dello strappo tra Real Madrid e Como

Gianni Pampinella Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 08:16)

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La trattativa tra Como e Real Madrid per Nico Paz ha subito rallentamenti importanti negli ultimi giorni. I blancos hanno cambiato le carte in tavola, vogliono 60 milioni per l'argentino. Una cifra che il club di Suwarso non può spendere per questioni legate al fair play finanziario. In questo scenario è pronta a inserirsi l'Inter.

"L’Inter osserva, ma intanto si prepara a colpire. In questo momento, e almeno fino al 30 giugno, ovvero quando scadrà il diritto di recompra per questa estate, quella per Nico Paz è una partita che si giocheranno Real Madrid e Como. Il club nerazzurro, però, si sta attrezzando per entrare in gioco. Il segnale, volendo, è arrivato in occasione della amichevole di una settimana fa tra le leggende interiste e quelle delle Merengues nella capitale spagnolo. A guidare la comitiva c'era Marotta, che, tra i vari impegni, ha pure incontrato a cena Florentino. E, nell’occasione, tra gli argomenti affrontati, è spuntata pure la situazione di Nico Paz. Il presidente nerazzurro si è informato e ha compreso come tutto stesse tornare in bilico", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Davanti alla prospettiva di trovare poco spazio al Real, Nico Paz ha fatto sapere di voler restare per un’altra stagione sul Lago. E il club lariano ha provato a spingere sullo stesso tasto. Scontrandosi, però, con le resistenze della Casa Blanca, che ha messo il Como davanti a queste due opzioni: o ci riprendiamo subito il talento argentino per 10 milioni (tra un anno la recompra salirebbe a 11), come previsto negli accordi, oppure, se volete trattenerlo, ci pagate 60 milioni per il cartellino, con, al massimo, la recompra a nostro favore per 80. Florentino sembra molto fermo sulle sue posizioni. E lo scenario più probabile resta quello di un ritorno di Nico Paz in Spagna".

"Già, ma una volta alla corte di Mou cosa potrà fare l’argentino? Il messaggio che gli è stato inviato è stato chiaro: se non ti va bene, trova una squadra che paghi 60 milioni e sei libero di andare. Ed è esattamente qui che può inserirsi l’Inter. Conquistare la sponda nel giocatore è sicuramente il primo passo che deve e intende compiere il club nerazzurro. Poi, una volta incassata la preferenza dell’argentino, si potrà andare a bussare alla porta di Florentino, con qualche argomentazione in più per strappare, magari, condizioni favorevoli".

"Già perché è difficile immaginare l’Inter che spenda altri 60 milioni, dopo averne già stanziati una cinquantina per Palestra. Attraverso una formula più vantaggiosa (prestito molto oneroso con obbligo di riscatto?) e condizioni di pagamento agevolate, però, ci potrebbe essere margine per trovare l’incastro giusto".

(Corriere dello Sport)