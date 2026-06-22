Il club nerazzurro studia l'assalto all'argentino, ma serve il tesoretto: incontro Como-Real Madrid per un nuovo accordo

Alessandro De Felice Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 08:10)

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L’Inter non molla Nico Paz. Il club nerazzurro continua a lavorare sotto traccia per provare ad inserirsi nella trattativa tra Como e Real Madrid e regalare a Chivu un colpo che può far sognare la piazza.

Ma per farlo in viale della Liberazione sanno bene che sarà necessario attingere dal tesoretto ricavato dalle cessione, come spiega il Corriere dello Sport:

“Oaktree ha messo a disposizione di Marotta e Ausilio un budget da circa 50 milioni, quello che insomma servirà, tra parte fissa e bonus, per portare in nerazzurro Palestra. Il resto, per più operazioni, dovrà arrivare dal mercato in uscita”.

Ma chi può partire per regalare all’Inter il bottino necessario per strappare Nico Paz al Real Madrid? Tra le possibili cessioni c’è Aleksandar Stankovic, che dal canto suo vorrebbe giocarsi le sue chance alla corte di Chivu.

“Per convincerlo a partire servirà in caso una destinazione molto ambiziosa e una cifra sul piatto coerente con il sacrificio che i nerazzurri sarebbero portati a compiere. La base d’asta non sarà inferiore ai 40 milioni”.

Sul tavolo altri nomi in uscita:

“Più basse saranno le pretese su Frattesi, ormai da tempo in lista di sbarco, in attesa di capire se anche Bonny, uno tra Luis Henrique e Diouf e gli esuberi Pavard e Asllani possano contribuire a riempire il salvadanaio fino ai 60 milioni che servirebbero per Nico Paz. Bisognerà trovare una sistemazione anche ad Ebenizer Akinsanmiro: il Pisa alla fine non ha riscattato il ragazzo, che tornerà all’Inter ma solo temporaneamente. Il suo agente ha già in mail le proposte di un paio di club di Bundesliga e uno di Premier League”.

Il Como non molla e il Real Madrid non ha ancora riscattato il cartellino di Nico Paz, con la società lariana pronta a giocarsi le sue chance. Come riferisce il quotidiano, nei prossimi giorni il ds Ludi volerà a Madrid per un incontro con il Real, con l’obiettivo di strappare un nuovo prestito alle stesse condizioni.

“Gli spagnoli manterrebbero comunque il controllo su Nico Paz: potrebbero riscattarlo per circa 12 milioni al termine della prossima stagione, in virtù di una clausola già esistente nell’attuale accordo. […] i blancos si sono tutelati due anni fa garantendosi, tra le varie ipotesi, il 50% dell’incasso da parte del Como in caso di mancato riscatto e successiva cessione del club degli Hartono ad un’altra squadra”.

Il futuro di Nico Paz resta, dunque, tutto da scrivere, con l’Inter che monitorare la situazione.

“La partita è dunque ancora lunga, da Madrid ne sono consapevoli. E attendono novità, sia dall’incontro in programma con il Como che dall’asse tra Marotta e Florentino Perez, rinsaldato proprio in occasione del recente blitz in Spagna del presidente nerazzurro” conclude il Corsport.