Il centrocampista della Roma è uno degli obiettivi per rinforzare l'Inter di Chivu, ma le richieste del club giallorosse sono alte

La Roma giocherà l'ultima sfida contro il Verona, vincendo sarà in Champions League. Gasperini potrà contare anche su Manu Koné , da ieri ritornato ad allenarsi col resto del gruppo. Ultima partita in giallorosso per il centrocampista?

"Si vedrà. Prima c’è la Coppa del Mondo in America che potrebbe far lievitare la quotazione del 25enne messo nel mirino dall’Inter, ma anche da un paio di club di Premier League. La Roma non si è mai schiodata dalla richiesta di 50 milioni, ma probabilmente aspetterà di vedere come andrà il Mondiale prima di fissare un prezzo definitivo. Una cessione importante comunque sarà necessaria, poi ci si concentrerà sul mercato in entrata coi nomi di Nusa, Greenwood e Summerville in cima alla lista di Gasp", scrive La Gazzetta dello Sport.