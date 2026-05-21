Romano: “Bastoni-Barça operazione morta! E l’Inter ha deciso di bloccare quest’affare in entrata”

L'affare tra Alessandro Bastoni e il Barcellona sembra essere saltato e questo sta provocando un effetto domino

Svolta inaspettata sul mercato in difesa per l'Inter: l'affare tra Alessandro Bastoni e il Barcellona sembra essere saltato e questo sta provocando un effetto domino.

Quello che è successo è che l'operazione Bastoni-Barcellona si è completamente fermata, al momento è un affare morto: e l'Inter ha rallentato su Muharemovic. Vedremo se il club tornerà sul difensore, al momento i contatti si sono rallentati negli ultimi giorni".