Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Bastoni-Barça operazione morta! E l’Inter ha deciso di bloccare quest’affare in entrata”
calciomercato
Romano: “Bastoni-Barça operazione morta! E l’Inter ha deciso di bloccare quest’affare in entrata”
L'affare tra Alessandro Bastoni e il Barcellona sembra essere saltato e questo sta provocando un effetto domino
Svolta inaspettata sul mercato in difesa per l'Inter: l'affare tra Alessandro Bastoni e il Barcellona sembra essere saltato e questo sta provocando un effetto domino.
Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano: "E' bloccata l'operazione Muharemovic all'Inter: il bosniaco ha dato priorità ai nerazzurri per diverse settimane aspettando un accordo tra club.
Quello che è successo è che l'operazione Bastoni-Barcellona si è completamente fermata, al momento è un affare morto: e l'Inter ha rallentato su Muharemovic. Vedremo se il club tornerà sul difensore, al momento i contatti si sono rallentati negli ultimi giorni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA