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Romano: “Bastoni-Barça operazione morta! E l’Inter ha deciso di bloccare quest’affare in entrata”

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L'affare tra Alessandro Bastoni e il Barcellona sembra essere saltato e questo sta provocando un effetto domino
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Svolta inaspettata sul mercato in difesa per l'Inter: l'affare tra Alessandro Bastoni e il Barcellona sembra essere saltato e questo sta provocando un effetto domino.

Romano: “Bastoni-Barça operazione morta! E l’Inter ha deciso di bloccare quest’affare in entrata”- immagine 2
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Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano: "E' bloccata l'operazione Muharemovic all'Inter: il bosniaco ha dato priorità ai nerazzurri per diverse settimane aspettando un accordo tra club.

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Quello che è successo è che l'operazione Bastoni-Barcellona si è completamente fermata, al momento è un affare morto: e l'Inter ha rallentato su Muharemovic. Vedremo se il club tornerà sul difensore, al momento i contatti si sono rallentati negli ultimi giorni".

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