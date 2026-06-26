Se c'è un solo spiraglio per arrivare a Nico Paz, l'Inter è pronta a tuffarcisi a capofitto. L'argentino, infatti, è il giocatore che da tempo mette d'accordo tutti

Marco Macca Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 10:48)

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Se c'è un solo spiraglio per arrivare a Nico Paz, l'Inter è pronta a tuffarcisi a capofitto. L'argentino, infatti, è il giocatore che da tempo mette d'accordo tutti, in viale della Liberazione e ad Appiano Gentile. Servirà un investimento non da poco, ma i nerazzurri potranno contare sui soldi stanziati per Palestra (45mln), poi sfumato, e su quelli per l'arrivo eventuale di Curtis Jones (25mln) che, in caso di acquisto di Paz, non arriverebbe. Scrive Tuttosport:

"Qualora, come tutto fa pensare, il Como dovesse rinunciare alla “prelazione” sull’argentino, il Real darebbe il via all’asta valutando 70 milioni il cartellino. L’Inter - già scottata da quanto accaduto con Palestra - sta ben allineata e coperta, ma ciò che pensano i dirigenti nerazzurri di Nico Paz è talmente manifesto da aver indotto Cesc Fabregas a criticare pubblicamente Javier Zanetti per aver blandito il suo giocatore grazie all’amicizia con papà Pablo".

"Per completare il quadro va detto che Giuseppe Marotta un paio di settimane fa è stato ospite di Florentino Perez a Madrid per il Corazón Classic Match che al Santiago Bernabéu ha visto protagoniste le leggende di Inter e Real, quindi i rapporti tra i club sono ottimi. Inter che, per effetto di quanto accaduto con Palestra ha in mano i 45 milioni stanziati sull’esterno a cui andrebbero aggiunti i 25 offerti al Liverpool per Curtis Jones che - ovviamente - non arriverebbe nel caso in cui l’Inter si assicurasse l’argentino. Quindi, dal punto di vista economico, i nerazzurri avrebbero in cassa le risorse per fare l’offerta al Real".

(Fonte: Tuttosport)