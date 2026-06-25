Romano: “Ecco quanto chiede il Real alle altre per vendere Nico Paz”

Nico Paz torna, momentaneamente, al Real Madrid. Le merengues, infatti, hanno esercitato la recompra. Ma il destino non è scritto
Nico Paz torna, momentaneamente, al Real Madrid. Le merengues, infatti, hanno esercitato la recompra. Ma il destino del numero 10 del Como è ancora tutto da definire. Le ultime da Fabrizio Romano:
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"Nico Páz, il Real Madrid conferma ufficialmente al Como di aver attivato la recompra da 9 milioni come anticipato. Il Real concede al Como fino a lunedì per comprare Nico Páz a una valutazione da 60 milioni.