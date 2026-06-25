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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Ecco quanto chiede il Real alle altre per vendere Nico Paz”

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Romano: “Ecco quanto chiede il Real alle altre per vendere Nico Paz”

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Nico Paz torna, momentaneamente, al Real Madrid. Le merengues, infatti, hanno esercitato la recompra. Ma il destino non è scritto
Redazione1908

Nico Paz torna, momentaneamente, al Real Madrid. Le merengues, infatti, hanno esercitato la recompra. Ma il destino del numero 10 del Como è ancora tutto da definire. Le ultime da Fabrizio Romano:

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"Nico Páz, il Real Madrid conferma ufficialmente al Como di aver attivato la recompra da 9 milioni come anticipato. Il Real concede al Como fino a lunedì per comprare Nico Páz a una valutazione da 60 milioni.

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Nico paz Inter
Getty Images

Il Como al momento NON ha dato risposta positiva ma avrà il weekend come tempo per la decisione finale. Se lunedì Nico non torna al Como, il Real Madrid lo riporterá a casa e RIMETTERÀ IN VENDITA per una cifra di valutazione totale LEGGERMENTE SUPERIORE A 60 MILIONI"

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