Il futuro di Nico Paz entra in una settimana potenzialmente decisiva. Real Madrid e Como sono pronti a confrontarsi direttamente

Il futuro di Nico Paz entra in una settimana potenzialmente decisiva. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Real Madrid e Como sono pronti a confrontarsi direttamente sul destino del talento argentino.

Il summit è previsto per giovedì e servirà a chiarire una volta per tutte le intenzioni dei due club. Il Real Madrid, però, avrebbe già fatto filtrare nelle scorse settimane una posizione piuttosto chiara.