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Nico Paz, l’Inter spera? Moretto: “Real ha inviato comunicazione al Como con…”

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Il futuro di Nico Paz entra in una settimana potenzialmente decisiva. Real Madrid e Como sono pronti a confrontarsi direttamente
Redazione1908

Il futuro di Nico Paz entra in una settimana potenzialmente decisiva. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Real Madrid e Como sono pronti a confrontarsi direttamente sul destino del talento argentino.

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Il summit è previsto per giovedì e servirà a chiarire una volta per tutte le intenzioni dei due club. Il Real Madrid, però, avrebbe già fatto filtrare nelle scorse settimane una posizione piuttosto chiara.

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Sport Mediaset

“Real Madrid e Como parleranno questo giovedì del futuro di Nico Paz, ma il club blanco ha già comunicato in modo informale al Como la sua intenzione di riportare l’argentino a Madrid per valutare successivamente il suo percorso”, ha spiegato Moretto.

Una scelta che conferma quanto il profilo di Nico Paz sia considerato strategico dalle parti del Bernabeu. Non necessariamente, però, per restare subito nella rosa di Jose Mourinho.

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Il Real, infatti, starebbe valutando anche un’altra ipotesi: riprenderlo e poi ascoltare eventuali offerte importanti.

“Una delle opzioni più prese in considerazione dal Real Madrid è quella di rimetterlo sul mercato per circa 60 milioni di euro”, ha aggiunto Moretto.

“Il Como vuole fare un ultimo tentativo durante la riunione prevista per questa settimana con il fine di trattenere Nico una stagione in più”, ha concluso Moretto.

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Sul fondo resta anche l’interesse di diversi club europei, Inter compresa, da tempo attenta all’evoluzione della situazione. Il passaggio chiave sarà quindi la decisione del Real: tenerlo, girarlo ancora al Como o trasformarlo in una maxi-operazione di mercato. Giovedì può diventare il primo vero snodo del futuro dell’argentino.

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