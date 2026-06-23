Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell’Inter, chiarendo lo scenario legato ai diversi nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime ore.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Nico Paz, Real ha deciso. Inter osserva, intreccio con Jones. E’ pronta a…”
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Romano: “Nico Paz, Real ha deciso. Inter osserva, intreccio con Jones. E’ pronta a…”
Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell’Inter, chiarendo lo scenario legato ai diversi nomi accostati ai nerazzurri
“Ho letto in queste ore di discorsi sull’Inter che prende Palestra, Curtis Jones, Solet e Nico Paz. Su questo scenario posso dirvi che, a meno che non succedano cose folli, non accadrà. Uno scenario in cui ci sono tutti questi nomi in fila, uno dietro l’altro, possiamo dimenticarlo. A prescindere da chi va via e da chi può arrivare, non mi risulta che la situazione sia questa”.
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