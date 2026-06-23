“Ho letto in queste ore di discorsi sull’Inter che prende Palestra, Curtis Jones, Solet e Nico Paz. Su questo scenario posso dirvi che, a meno che non succedano cose folli, non accadrà. Uno scenario in cui ci sono tutti questi nomi in fila, uno dietro l’altro, possiamo dimenticarlo. A prescindere da chi va via e da chi può arrivare, non mi risulta che la situazione sia questa”.