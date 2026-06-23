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calciomercato
Inter pronta a fiondarsi su Nico Paz: la mossa che può aumentare il tesoretto
L'Inter non è riuscita per il momento ad avvicinarsi a Curtis Jones come avrebbe voluto. Non è bastato il tentativo di rialzo dell'offerta fino a 25 milioni per il giocatore. Il Liverpool ne chiede più di 30, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Sono soldi che, in caso di mancato arrivo, potrebbero contribuire a rendere concreto il sogno Nico Paz. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:
"La cottura a fuoco lento per Curtis Jones dà modo alla brigata interista di concentrarsi intanto anche su altre questioni. In viale della Liberazione, tra le altre cose, si attende l’esito dell’incontro in programma a giorni tra Como e Real Madrid per delineare il futuro di Nico Paz. Gli chef bistellati nerazzurri sono pronti a fiondarsi su quello che potrebbe essere il piatto fortissimo del menù estivo".
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