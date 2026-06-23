L'Inter non è riuscita per il momento ad avvicinarsi a Curtis Jones come avrebbe voluto. Non è bastato il tentativo di rialzo dell'offerta fino a 25 milioni per il giocatore. Il Liverpool ne chiede più di 30, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Sono soldi che, in caso di mancato arrivo, potrebbero contribuire a rendere concreto il sogno Nico Paz. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: