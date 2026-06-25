Il Real Madrid non fa sconti e la linea blanca è chiara. Il club di Florentino Perez ha già deciso di esercitare la recompra (a 10 milioni)

Redazione1908 25 giugno - 16:35

Il Real Madrid non fa sconti e la linea blanca è chiara. L'incontro col Como per decidere il futuro di Nico Paz è ancora in corso ma il club di Florentino Perez ha già deciso di esercitare la recompra (a 10 milioni) e quindi di riportare "alla base", almeno formalmente, l'argentino. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

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I blancos offrirebbero comunque al Como la possibilità di riacquistarlo per 60 milioni di euro, mantenendo, nell'ambito di un accordo con il club che l'ha fatto esplodere, una nuova clausola di recompra per il prossimo anno da 80 milioni. Un gioco al rialzo con protagonista uno dei ventenni più appetibili sul mercato. Tuttavia quei 60 milioni rappresentano una cifra al momento troppo elevata per la squadra di Fabregas ma non per altre big europee: l'impressione è che possa scatenarsi un'asta.

Asta a prezzi più elevati — Il Como, in sostanza, in questa situazione guadagna soltanto il fatto di beneficiare di una sorta di corsia preferenziale per riportare in Serie A il giocatore, data sia dal prezzo "base" sia dal nuovo inserimento di un'altra possibilità di recompra.

Condizioni che non varrebbero per altri club, un po' perché quel costo di 60 milioni sarebbe soltanto la quota di partenza di un'eventuale asta tra le pretendenti, un po' perché con altri interlocutori (e un prezzo di vendita più elevato) il Real non sarebbe intenzionato a inserire più clausole che prevedano una recompra.