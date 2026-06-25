FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Palestra, Chivu dispiaciuto: era stato lui a chiederlo. Inter, si valutano alternative

calciomercato

Palestra, Chivu dispiaciuto: era stato lui a chiederlo. Inter, si valutano alternative

Inter Chivu
Il tecnico nerazzurro si è esposto in prima persona per l'esterno classe 2005, ormai promesso sposo del Chelsea
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Un sogno di mercato a lungo accarezzato, sfumato proprio sul più bello: Marco Palestra è ormai a un passo dal Chelsea, e l'Inter dovrà ora cercare un nuovo esterno che possa raccogliere l'eredità di Dumfries. Niente da fare per Chivu, che si era esposto in prima persona per l'ex Cagliari, come scrive Repubblica: "Più di tutti, a dispiacersi è Cristian Chivu. Era stato lui a chiedere ai dirigenti interisti di portare alla Pinetina Marco Palestra. Un regalo che il trio Marotta-Ausilio-Baccin avrebbe fatto volentieri all'allenatore del double. Ma, quando tutto sembrava fatto, il ventunenne di Buccinasco ha ceduto alle lusinghe del Chelsea: quasi sei milioni netti l'anno, il doppio di quanto offriva l'Inter. Gongola anche l'Atalanta, che si mette in tasca 60 milioni, bonus compresi".

Inter Palestra
Foto figc.it

"Per l'Inter si riapre la partita del dopo-Dumfries. Tornano d'attualità piste che sembravano dimenticate, dall'ipotesi di uno scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus all'opzione Kayode, oggi al Brentford, fino a Ndoye del Nottingham Forest. Dall'opportunità Dodo al colpo Wesley, che però Gasperini vuole trattenere alla Roma".

Leggi anche
Juventus, Spalletti fan di Frattesi: scambio con Cambiaso? Per TS serve addirittura…
Moretto: “Inter spettatrice interessata di Roma-Mancini. E’ vero che il rinnovo è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA