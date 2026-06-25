Un sogno di mercato a lungo accarezzato, sfumato proprio sul più bello: Marco Palestra è ormai a un passo dal Chelsea, e l'Inter dovrà ora cercare un nuovo esterno che possa raccogliere l'eredità di Dumfries. Niente da fare per Chivu, che si era esposto in prima persona per l'ex Cagliari, come scrive Repubblica: "Più di tutti, a dispiacersi è Cristian Chivu. Era stato lui a chiedere ai dirigenti interisti di portare alla Pinetina Marco Palestra. Un regalo che il trio Marotta-Ausilio-Baccin avrebbe fatto volentieri all'allenatore del double. Ma, quando tutto sembrava fatto, il ventunenne di Buccinasco ha ceduto alle lusinghe del Chelsea: quasi sei milioni netti l'anno, il doppio di quanto offriva l'Inter. Gongola anche l'Atalanta, che si mette in tasca 60 milioni, bonus compresi".