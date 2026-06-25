"I nerazzurri hanno in rosa un elemento che intriga Luciano Spalletti: Davide Frattesi. Un elemento che il tecnico bianconero conosce e apprezza tanto che lo aveva reso centrale nella sua Nazionale e Frattesi lo aveva ripagato con buone prestazioni e con gol, tanto da diventare il miglior marcatore, con 7 reti, nella gestione azzurra del ct toscano. Un tuttofare che Spalletti ha impiegato da trequartista, da falso nove e da mezzala per sfruttarne la sua miglior caratteristica: la capacità di inserirsi partendo da lontano.