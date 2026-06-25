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calciomercato
Juventus, Spalletti fan di Frattesi: scambio con Cambiaso? Per TS serve addirittura…
Il destino di Davide Frattesi potrebbe incrociarsi con quello di Andrea Cambiaso. Almeno secondo quanto riporta oggi TuttoSport. Il quotidiano parte dal gradimento in casa bianconera per il centrocampista nerazzurro. Difficile però si possa seriamente trovare la quadra di uno scambio alle condizioni ipotizzate. Questo il quadro:
"I nerazzurri hanno in rosa un elemento che intriga Luciano Spalletti: Davide Frattesi. Un elemento che il tecnico bianconero conosce e apprezza tanto che lo aveva reso centrale nella sua Nazionale e Frattesi lo aveva ripagato con buone prestazioni e con gol, tanto da diventare il miglior marcatore, con 7 reti, nella gestione azzurra del ct toscano. Un tuttofare che Spalletti ha impiegato da trequartista, da falso nove e da mezzala per sfruttarne la sua miglior caratteristica: la capacità di inserirsi partendo da lontano.
Una qualità che gli farebbe molto comodo anche nella Juventus (già a gennaio il tecnico lo aveva caldeggiato). Già nei giorni scorsi c’è stato qualche sondaggio tra i due club, con la Juve che aveva proposto Gatti per abbassare le richieste dei nerazzurri. Che, tra l’altro, sperano di monetizzare la cessione di Frattesi senza inserire scambi qualora si concretizzi l’interesse del Nottingham Forest, altro club di Premier che è in grado di sborsare i 30 milioni della sua valutazione senza battere ciglio.
L’inserimento di Cambiaso in un possibile scambio, invece, costringerebbe l’Inter a versare un conguaglio a favore della Juventus ma certo nulla i paragonabile ai 50 milioni più bonus necessari per Palestra. In sintesi: Frattesi di qua, Cambiaso di là con la benedizione del giovane Palestra che si è definitivamente svincolato dagli incroci di mercato. Ecco lo scenario da tenere d’occhio nei prossimi giorni".
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