Facciamo un borsino Nico Paz. Il Real lo recompra per 10 milioni, oggi lui ha postato questa foto col cappellino del Como. Lui è stato il gioiello della squadra di Fabregas, raccontiamo infatti che per il Como la richiesta è 60 milioni mentre per tutti gli altri il prezzo di partenza è di 70 milioni. C’è questo sconto dunque per il Como.

Contatti continui tra Nico e il Como, lui aveva chiesto al Real di rimanere con Fabregas un altro anno. Il Como ha questa prelazione, sembra difficile ma non impossibile. Se il Como non riuscirà a prenderlo in modo definitivo, subito dopo c’è l’Inter che sta già agendo, non sta aspettando. L’Inter da tempo flirta con Nico Paz, Zanetti è molto amico col papà, è sempre stato un obiettivo. Ora è più che reale come obiettivo, Marotta e Ausilio sono al lavoro col Real per capire se la cifra di 70 milioni è negoziabile o meno. C’era questo investimento di 50 milioni pronto per Palestra, Oaktree vuole fare questo sforzo extra con Nico, è un investimento anche per il futuro. Per lui si può davvero fare uno sforzo, può iniziare una trattativa con il Real se non lo prende il Como in questi giorni”.