L’Inter ha iniziato a muoversi per Nico Paz. In particolare, per capire le reali condizioni di uscita dal Real Madrid dopo l’incontro di ieri col Como. Ecco le ultimissime da Sky Sport sul futuro del gioiello argentino: “La volontà di Nico Paz sarebbe stata quella di restare al Como, avete visto la foto che postato col cappellino della squadra in queste ore: uno spiraglio comunque lo lasciamo. Ma attenzione all’Inter adesso.
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Sky – Inter flirta da mesi con Paz: Oaktree pronta allo sforzo extra! La volontà di Nico è…
Facciamo un borsino Nico Paz. Il Real lo recompra per 10 milioni, oggi lui ha postato questa foto col cappellino del Como. Lui è stato il gioiello della squadra di Fabregas, raccontiamo infatti che per il Como la richiesta è 60 milioni mentre per tutti gli altri il prezzo di partenza è di 70 milioni. C’è questo sconto dunque per il Como.
Contatti continui tra Nico e il Como, lui aveva chiesto al Real di rimanere con Fabregas un altro anno. Il Como ha questa prelazione, sembra difficile ma non impossibile. Se il Como non riuscirà a prenderlo in modo definitivo, subito dopo c’è l’Inter che sta già agendo, non sta aspettando. L’Inter da tempo flirta con Nico Paz, Zanetti è molto amico col papà, è sempre stato un obiettivo. Ora è più che reale come obiettivo, Marotta e Ausilio sono al lavoro col Real per capire se la cifra di 70 milioni è negoziabile o meno. C’era questo investimento di 50 milioni pronto per Palestra, Oaktree vuole fare questo sforzo extra con Nico, è un investimento anche per il futuro. Per lui si può davvero fare uno sforzo, può iniziare una trattativa con il Real se non lo prende il Como in questi giorni”.
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