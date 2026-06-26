Recentemente proprio Ausilio aveva parlato dei vincenti nel DNA, facendo l'esempio di Akanji: occhio a questo nome dalla Premier per l'Inter

Si tratta di John Stones, in partenza dal Manchester City. In 10 anni, l’inglese ha vinto tutto. Nell’ultima stagione il 32enne ha rimediato qualche fastidio e acciacco muscolare che meritano le dovute attenzioni da parte delle pretendenti. Oltre alla Juve, con Spalletti che ha ribadito la speranza di poter accogliere in squadra il difensore, ci sono anche Inter e Milan in Italia.