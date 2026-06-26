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Altro vincente nel DNA per Chivu? La Stampa: “Inter su questo nome a 0 dalla Premier, ha vinto tutto”

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Recentemente proprio Ausilio aveva parlato dei vincenti nel DNA, facendo l'esempio di Akanji: occhio a questo nome dalla Premier per l'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Svincolati di lusso, occasioni importanti in chiave mercato in vista della prossima stagione. Un nome su tutti riguarda l’Inter secondo l’edizione odierna de La Stampa.

Altro vincente nel DNA per Chivu? La Stampa: “Inter su questo nome a 0 dalla Premier, ha vinto tutto”- immagine 2
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Si tratta di John Stones, in partenza dal Manchester City. In 10 anni, l’inglese ha vinto tutto. Nell’ultima stagione il 32enne ha rimediato qualche fastidio e acciacco muscolare che meritano le dovute attenzioni da parte delle pretendenti. Oltre alla Juve, con Spalletti che ha ribadito la speranza di poter accogliere in squadra il difensore, ci sono anche Inter e Milan in Italia.

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Ai nerazzurri il nome di Stones è stato proposto dall’entourage. Al momento il mirino sembra essere puntato su altri obiettivi per rinforzare la difesa di Cristian Chivu, ma rimane comunque una candidatura sul tavolo. Recentemente proprio Ausilio aveva parlato dei vincenti nel DNA, facendo l'esempio di Akanji.

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