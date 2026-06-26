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Inter, non solo Palestra: si valutano nomi alternativi anche in un altro ruolo. Frattesi…
Non dare nulla per scontato. È questo il diktat dell’Inter dopo il voltafaccia di Marco Palestra. In casa nerazzurra il primo nome è quello di Ivan Provedel, per il quale manca solo il via libera definitivo di Lotito per lo sbarco a Milano come secondo portiere.
Come riferisce Il Corriere dello Sport, c’è già l’accordo per il contratto con l’entourage dell’estremo difensore, mentre alla Lazio andranno 3 milioni di euro.
Per il sostituto di Acerbi, invece, c’è un rallentamento nella pista che porta a Solet. La distanza tra l’offerta di 22 milioni e la domanda di 30 milioni dell’Udinese resta ampia e nelle ultime ore è emersa la concorrenza dell’Atletico Madrid. I Colchoneros - al momento - non hanno presentato offerte.
“I dirigenti non vogliono farsi prendere dalla frenesia e stanno valutando nomi alternativi, così come sta avvenendo per la corsia destra dove serve un titolare alla luce dell’addio di Dumfries e del sogno svanito Palestra” aggiunge il Corsport.
A centrocampo la situazione resta in evoluzione.
“ A centrocampo lavori in corso tra Jones del Liverpool tenuto in stand-by, in attesa di capire l’evoluzione della vicenda Nico Paz, e i tentennamenti di Frattesi, che alla soluzione Nottingham Forest preferisce restare in Italia”.
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