Non dare nulla per scontato. È questo il diktat dell’Inter dopo il voltafaccia di Marco Palestra. In casa nerazzurra il primo nome è quello di Ivan Provedel, per il quale manca solo il via libera definitivo di Lotito per lo sbarco a Milano come secondo portiere.

Per il sostituto di Acerbi, invece, c’è un rallentamento nella pista che porta a Solet. La distanza tra l’offerta di 22 milioni e la domanda di 30 milioni dell’Udinese resta ampia e nelle ultime ore è emersa la concorrenza dell’Atletico Madrid. I Colchoneros - al momento - non hanno presentato offerte.