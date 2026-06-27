"Tutto lasciava pensare all’impossibilità dell’operazione, a fronte del fair play finanziario e di un mercato ancora tutto da fare. Freddi numeri, ma c’era lo spazio per ragionamenti di altra natura: affetti, riconoscenza, emozioni uniche date e ricevute in due anni di Paz sulle rive del lago. La prelazione con cui Ludi tornava a Como è stata la base fondamentale che ha lastricato la terza stagione a Como. La volontà del giocatore ha fatto il resto. Insieme a Fabregas, che dalle vacanze avrà fatto sentire tutto il peso di una tale perdita. Lo spagnolo ha sempre detto e dimostrato sul campo che il progetto tecnico ruota attorno al fantasista argentino", spiega La Gazzetta dello Sport.

Una svolta necessaria anche per evitare una beffa di mercato. Sulle tracce di Paz, infatti, si stavano già muovendo i radar dell’Inter, pronta a inserirsi nella fessura tra Como e Madrid, oltre alle big di Premier. L’assegno record staccato da Suwarso ha gelato sul nascere ogni tentativo di asta. Non è solo una questione affettiva. Nico è l’architrave tattica del 4-2-3-1 di Cesc fin dal primo giorno di ritiro a Mozzate. Il tecnico vede in lui l’alter ego perfetto in campo: stile di gioco europeo, primo controllo orientato che pulisce i palloni più sporchi e una sfrontatezza nell’uno contro uno necessaria per scardinare le difese. La sua capacità di legare il centrocampo all’attacco, di giocare nello stretto e saltare l’uomo è tutto quello di cui il Como ha bisogno per non sfigurare davanti ai ritmi e alla fisicità delle prossime notti europee. Perderlo avrebbe significato dover ridisegnare da zero l’intera identità della squadra. Prima di ieri, Paz aveva già espresso il desiderio di restare in Italia. Nella Madrid delle stelle, sovraffollata sulla trequarti, rischiava di essere un lussuoso accessorio di rotazione per Mourinho. Troppo poco per chi ha voglia di campo. La promessa di Fabregas è stata l’esatto opposto: le chiavi della squadra in Champions. Il Real incassa subito, evita di svalutare il ragazzo in panchina e rimanda il tutto a quando avrà un valore a tre cifre.