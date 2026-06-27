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GdS – Nico Paz, Suwarso ha gelato l’Inter: 60 mln al Real Madrid. I dettagli dell’affare
Dopo il vertice di Madrid tra Como e Real Madrid, sembravano diminuire le chance di vedere Nico Paz ancora con la maglia dei lariani. Poi la svolta: la proprietà del Como ha deciso di accontentare le richieste degli spagnoli.
"Tutto lasciava pensare all’impossibilità dell’operazione, a fronte del fair play finanziario e di un mercato ancora tutto da fare. Freddi numeri, ma c’era lo spazio per ragionamenti di altra natura: affetti, riconoscenza, emozioni uniche date e ricevute in due anni di Paz sulle rive del lago. La prelazione con cui Ludi tornava a Como è stata la base fondamentale che ha lastricato la terza stagione a Como. La volontà del giocatore ha fatto il resto. Insieme a Fabregas, che dalle vacanze avrà fatto sentire tutto il peso di una tale perdita. Lo spagnolo ha sempre detto e dimostrato sul campo che il progetto tecnico ruota attorno al fantasista argentino", spiega La Gazzetta dello Sport.
Una svolta necessaria anche per evitare una beffa di mercato. Sulle tracce di Paz, infatti, si stavano già muovendo i radar dell’Inter, pronta a inserirsi nella fessura tra Como e Madrid, oltre alle big di Premier. L’assegno record staccato da Suwarso ha gelato sul nascere ogni tentativo di asta. Non è solo una questione affettiva. Nico è l’architrave tattica del 4-2-3-1 di Cesc fin dal primo giorno di ritiro a Mozzate. Il tecnico vede in lui l’alter ego perfetto in campo: stile di gioco europeo, primo controllo orientato che pulisce i palloni più sporchi e una sfrontatezza nell’uno contro uno necessaria per scardinare le difese. La sua capacità di legare il centrocampo all’attacco, di giocare nello stretto e saltare l’uomo è tutto quello di cui il Como ha bisogno per non sfigurare davanti ai ritmi e alla fisicità delle prossime notti europee. Perderlo avrebbe significato dover ridisegnare da zero l’intera identità della squadra. Prima di ieri, Paz aveva già espresso il desiderio di restare in Italia. Nella Madrid delle stelle, sovraffollata sulla trequarti, rischiava di essere un lussuoso accessorio di rotazione per Mourinho. Troppo poco per chi ha voglia di campo. La promessa di Fabregas è stata l’esatto opposto: le chiavi della squadra in Champions. Il Real incassa subito, evita di svalutare il ragazzo in panchina e rimanda il tutto a quando avrà un valore a tre cifre.
"E così, alla fine nel pomeriggio di ieri è arrivato il semaforo verde del presidente Suwarso. Nico quei 60 milioni li vale tutti, a patto di trovare una formula flessibile. Il manager indonesiano ha più volte sottolineato come la difficoltà più grande nel fare business calcistico in Italia, rispetto ad altri Paesi, sia l’impossibilità di dilazionare i pagamenti. Ostacolo aggirato grazie alla diplomazia di Ludi e a una struttura finanziaria creativa: un esborso rateizzato in quattro anni ma blindato da garanzie solidissime, capaci di convincere il presidente Florentino Perez a rinunciare al controllo immediato sul ragazzo. Nell’operazione, assieme allo “sconto fedeltà” concesso come premio di valorizzazione, il Real incassa una plusvalenza monstre se inserirà le solite due clausole: una percentuale corposa sulla futura rivendita (tra il 50 e il 60%) e un diritto di recompra alzato a 80 milioni valido per la prossima estate", aggiunge il quotidiano.
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