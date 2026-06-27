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Ecco perché l’Inter ha stoppato (per ora) l’operazione Solet. “Ausilio…”

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L'operazione Solet-Inter sembrava destinata alla fumata bianca ma qualcosa si è inceppato: la spiegazione del CorSport
Matteo Pifferi Redattore 

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L'operazione Solet-Inter sembrava destinata alla fumata bianca ma qualcosa si è inceppato nei giorni scorsi e il Corriere dello Sport spiega che è proprio una scelta dell'Inter:

Inter Solet

"La distanza anche in questo caso è cristallizzata a circa una settimana fa, quando c'è stato l'ultimo contatto tra le parti. Qui però l'Inter, che da giorni sta lavorando anche su altre piste, avrebbe più margine di manovra per chiudere a stretto giro l'operazione: è più una scelta della dirigenza nerazzurra quella di guardarsi intorno (tra gli altri è stato proposto anche Trevoh Chalobah, già seguito in passato) che una conseguenza della fase di stallo"

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Getty Images

"Va da sé che bisognerà comunque accelerare dalla settimana prossima, nel tentativo di tenere fede a una promessa fatta da Ausilio a Cristian Chivu a mezzo stampa durante il Festival di Parma: l'allenatore nerazzurro dovrà avere a disposizione entro inizio ritiro almeno un difensore centrale, al posto del partente Acerbi", si legge appunto sul CorSport. Il secondo difensore dovrà arrivare per forza di cose per coprire la partenza di de Vrij ma, in questo caso, non c'è fretta.

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