Il sogno dell'Inter è arrivare a Koné per rinforzare il centrocampo: si pensa a un nuovo tentativo. Bocciato invece Frendrup
Alessandro Cosattini Redattore 

Il sogno dell'Inter è arrivare a Manu Koné per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Dopo i tentativi estivi, i dirigenti in Viale della Liberazione guardano ancora con grandissimo interesse al francese di proprietà della Roma.

Come appreso da FCIN1908.it, la questione è divenuta più complicata che a giugno, anche perché Inter e Roma ad oggi sono antagoniste per lo scudetto, ma in Viale della Liberazione non hanno mai definitivamente abbandonato il sogno di arrivare a Koné, nonostante i nerazzurri ne comprendano la difficoltà dell’operazione.

Chivu stravede per il calciatore francese di origini ivoriane e crede che sia l’unico che valga un vero sacrificio. Frendrup è un nome bocciato sul nascere. L’Inter sta cercando di capire se può esserci margine per un nuovo assalto a Koné. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione.

