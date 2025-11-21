Il sogno dell'Inter è arrivare a Manu Koné per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Dopo i tentativi estivi, i dirigenti in Viale della Liberazione guardano ancora con grandissimo interesse al francese di proprietà della Roma.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / No a Frendrup. Chivu sogna solo Koné e l’Inter pensa a nuovo tentativo
calciomercato
FCIN1908 / No a Frendrup. Chivu sogna solo Koné e l’Inter pensa a nuovo tentativo
Il sogno dell'Inter è arrivare a Koné per rinforzare il centrocampo: si pensa a un nuovo tentativo. Bocciato invece Frendrup
Come appreso da FCIN1908.it, la questione è divenuta più complicata che a giugno, anche perché Inter e Roma ad oggi sono antagoniste per lo scudetto, ma in Viale della Liberazione non hanno mai definitivamente abbandonato il sogno di arrivare a Koné, nonostante i nerazzurri ne comprendano la difficoltà dell’operazione.
Chivu stravede per il calciatore francese di origini ivoriane e crede che sia l’unico che valga un vero sacrificio. Frendrup è un nome bocciato sul nascere. L’Inter sta cercando di capire se può esserci margine per un nuovo assalto a Koné. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA