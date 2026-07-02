“Inter e Como guardano anche in Premier League. Il nome comune è quello di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea, valutato intorno ai 40 milioni.

Una cifra alta, che rende l’operazione complicata ma non impossibile in caso di apertura dei Blues. Anche il Milan si muove sullo stesso terreno: il club rossonero continua a seguire Gonçalo Inácio e Ousmane Diomande dello Sporting. Due centrali conosciuti e stimati da Ruben Amorim. Il primo ha una clausola da 60 milioni, mentre il secondo, nazionale ivoriano, ha una valutazione ancora più elevata”, si legge.