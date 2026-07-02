UFFICIALE – Inter, Carboni ceduto a titolo definitivo: il comunicato

Franco Carboni saluta l’Inter a titolo definitivo. L’argentino lascia i nerazzurri e passa al Parma: il club meneghino ha comunicato la cessione del classe 2003 ai ducali.

"Arrivato a Parma nel gennaio 2026 a titolo temporaneo, Carboni ha collezionato 7 presenze in gialloblu. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020. A Milano vince il campionato Primavera 1 nel 2021/22, successivamente veste le maglie di Cagliari, Monza (esordio in Serie A con i brianzoli), Ternana, Venezia e Empoli. Classe 2003, Carboni ha già maturato esperienze significative nel calcio italiano, costruendo un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con realtà e categorie diverse. Un bagaglio importante che metterà ora al servizio del progetto sportivo gialloblu".