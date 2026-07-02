FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Inter, Carboni ceduto a titolo definitivo: il comunicato

calciomercato

UFFICIALE – Inter, Carboni ceduto a titolo definitivo: il comunicato

UFFICIALE – Inter, Carboni ceduto a titolo definitivo: il comunicato - immagine 1
Il difensore argentino classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo: la nota ufficiale del club nerazzurro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Franco Carboni saluta l’Inter a titolo definitivo. L’argentino lascia i nerazzurri e passa al Parma: il club meneghino ha comunicato la cessione del classe 2003 ai ducali.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Franco Carboni al Parma Calcio 1913. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo".

UFFICIALE – Inter, Carboni ceduto a titolo definitivo: il comunicato- immagine 2
Getty Images

Anche il Parma ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore argentino:

"Arrivato a Parma nel gennaio 2026 a titolo temporaneo, Carboni ha collezionato 7 presenze in gialloblu. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020. A Milano vince il campionato Primavera 1 nel 2021/22, successivamente veste le maglie di Cagliari, Monza (esordio in Serie A con i brianzoli), Ternana, Venezia e Empoli. Classe 2003, Carboni ha già maturato esperienze significative nel calcio italiano, costruendo un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con realtà e categorie diverse. Un bagaglio importante che metterà ora al servizio del progetto sportivo gialloblu".

Leggi anche
Sky – L’Inter mette la freccia sul Napoli per Khalaili! 2 motivi dietro il sorpasso...
Provedel-Inter, Romano conferma: “Kepa fake news anche perché Ausilio…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA