Marco Astori Redattore 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 10:37)

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza a fine stagione con l'Inter, ha parlato del loro futuro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW: "La società con noi è stata molto chiara: prenderanno una decisione a fine stagione. Poi ovviamente c'è chi sarà libero di trattare il rinnovo, chi magari nel frattempo avrà già firmato con qualcun altro.

Non vedo però all'orizzonte decisioni già prese. L'Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Qualcuno sarà ai saluti, qualcun altro rinnoverà. Però siamo abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà questi discorsi a maggio-giugno.

Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e anche stavolta farò così. Detto ciò, i ragazzi sono attaccatissimi all'Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione all'Inter e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente nerazzurra. Si trovano benissimo e non escludo nulla, ma ne parleremo a tempo debito".