Federico Pastorello, agente tra gli altri di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza a fine stagione con l'Inter, ha parlato del loro futuro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW: "La società con noi è stata molto chiara: prenderanno una decisione a fine stagione. Poi ovviamente c'è chi sarà libero di trattare il rinnovo, chi magari nel frattempo avrà già firmato con qualcun altro.
Pastorello: “Porterò opzioni a De Vrij e Acerbi! Inter molto chiara con noi, ci ha detto che…”
Federico Pastorello, agente tra gli altri di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza a fine stagione con l'Inter, ha parlato del loro futuro
Non vedo però all'orizzonte decisioni già prese. L'Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Qualcuno sarà ai saluti, qualcun altro rinnoverà. Però siamo abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà questi discorsi a maggio-giugno.
Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e anche stavolta farò così. Detto ciò, i ragazzi sono attaccatissimi all'Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione all'Inter e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente nerazzurra. Si trovano benissimo e non escludo nulla, ma ne parleremo a tempo debito".
