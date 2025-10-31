Nome nuovo in chiave mercato per l’Inter di Cristian Chivu: nel mirino è finito Riyad Idrissi del Cagliari, ecco chi è

Alessandro Cosattini Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 22:46)

Nome nuovo in chiave mercato per l’Inter: nel mirino è finito Riyad Idrissi. Giovane talento del Cagliari, è un classe 2005 che si sta facendo notare nella squadra di Fabio Pisacane. Ma chi è Idrissi?

Nasce il 13/06/2005 a Sadali in Sardegna, è di origini marocchine. Di piede mancino, ha già esordito con l’Italia U21 dopo aver giocato con l’U19 e l’U20 azzurra. Fa parte del Team Raiola ed è sotto contratto fino al 30 giugno 2030 con il Cagliari (dalle informazioni trapelate, a 100mila euro all'anno. Proprio nel club sardo è cresciuto (è approdato a 13 anni), ha lasciato la Sardegna solo nella passata stagione in cui ha giocato in prestito al Modena in Serie B, prima del grande salto nella massima categoria.

L’Inter lo monitora, è un profilo interessante per la fascia sinistra, può giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia. Finora per lui 5 presenze in Serie A e 1 un gol anche. Un giocatore apprezzato e seguito dagli uomini mercato nerazzurri.