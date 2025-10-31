Nome nuovo in chiave mercato per l’Inter: nel mirino è finito Riyad Idrissi. Giovane talento del Cagliari, è un classe 2005 che si sta facendo notare nella squadra di Fabio Pisacane. Ma chi è Idrissi?
calciomercato
Inter, spunta il nome nuovo di Idrissi per il mercato: ecco il ruolo e chi è, tutto su di lui
Nasce il 13/06/2005 a Sadali in Sardegna, è di origini marocchine. Di piede mancino, ha già esordito con l’Italia U21 dopo aver giocato con l’U19 e l’U20 azzurra. Fa parte del Team Raiola ed è sotto contratto fino al 30 giugno 2030 con il Cagliari (dalle informazioni trapelate, a 100mila euro all'anno. Proprio nel club sardo è cresciuto (è approdato a 13 anni), ha lasciato la Sardegna solo nella passata stagione in cui ha giocato in prestito al Modena in Serie B, prima del grande salto nella massima categoria.
L’Inter lo monitora, è un profilo interessante per la fascia sinistra, può giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia. Finora per lui 5 presenze in Serie A e 1 un gol anche. Un giocatore apprezzato e seguito dagli uomini mercato nerazzurri.
