Spunta un nome nuovo per la difesa dell’Inter, un profilo mai accostato prima ai nerazzurri in questa finestra di mercato. Lo ha svelato TMW, i dirigenti dunque non sarebbero solo sulle tracce di Trevoh Chalobah.

“Il testa a testa a tra Como e Inter non riguarda soltanto Trevoh Chalobah. Il difensore inglese, i cui agenti sono arrivati in Italia nelle ultime ore, è nel mirino di entrambi i club, ma lo stesso vale anche per Davinson Sanchez. Il club nerazzurro resta infatti interessato al colombiano, che potrebbe lasciare il Galatasaray in questa sessione di mercato .

Il colombiano, nome caldo per il mercato italiano, è finito anche sul taccuino della Juventus. Al momento solo un sondaggio, ma il calciomercato estivo è solo agli inizi, e i difensori sono un tassello importante per diverse big".