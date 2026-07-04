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calciomercato
TMW – Non solo Chalobah, spunta nome inedito per la difesa Inter: occhi in Turchia
Spunta un nome nuovo per la difesa dell’Inter, un profilo mai accostato prima ai nerazzurri in questa finestra di mercato. Lo ha svelato TMW, i dirigenti dunque non sarebbero solo sulle tracce di Trevoh Chalobah.
“Il testa a testa a tra Como e Inter non riguarda soltanto Trevoh Chalobah. Il difensore inglese, i cui agenti sono arrivati in Italia nelle ultime ore, è nel mirino di entrambi i club, ma lo stesso vale anche per Davinson Sanchez. Il club nerazzurro resta infatti interessato al colombiano, che potrebbe lasciare il Galatasaray in questa sessione di mercato.
Quanto al Como, Chalobah è, al momento, il preferito della dirigenza, mentre Cesc Fabregas preferirebbe l’affondo su Davinson Sanchez. Che, in compenso, prende quota in casa Inter come possibile soluzione per il reparto arretrato di Cristian Chivu.
Il colombiano, nome caldo per il mercato italiano, è finito anche sul taccuino della Juventus. Al momento solo un sondaggio, ma il calciomercato estivo è solo agli inizi, e i difensori sono un tassello importante per diverse big".
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