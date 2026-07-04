FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter TMW – Non solo Chalobah, spunta nome inedito per la difesa Inter: occhi in Turchia

calciomercato

TMW – Non solo Chalobah, spunta nome inedito per la difesa Inter: occhi in Turchia

Inter
Spunta un nome nuovo per la difesa dell’Inter, un profilo mai accostato prima ai nerazzurri in questa finestra di mercato
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Spunta un nome nuovo per la difesa dell’Inter, un profilo mai accostato prima ai nerazzurri in questa finestra di mercato. Lo ha svelato TMW, i dirigenti dunque non sarebbero solo sulle tracce di Trevoh Chalobah.

TMW – Non solo Chalobah, spunta nome inedito per la difesa Inter: occhi in Turchia- immagine 2

Il testa a testa a tra Como e Inter non riguarda soltanto Trevoh Chalobah. Il difensore inglese, i cui agenti sono arrivati in Italia nelle ultime ore, è nel mirino di entrambi i club, ma lo stesso vale anche per Davinson Sanchez. Il club nerazzurro resta infatti interessato al colombiano, che potrebbe lasciare il Galatasaray in questa sessione di mercato.

Inter
Getty Images

Quanto al Como, Chalobah è, al momento, il preferito della dirigenza, mentre Cesc Fabregas preferirebbe l’affondo su Davinson Sanchez. Che, in compenso, prende quota in casa Inter come possibile soluzione per il reparto arretrato di Cristian Chivu.

Il colombiano, nome caldo per il mercato italiano, è finito anche sul taccuino della Juventus. Al momento solo un sondaggio, ma il calciomercato estivo è solo agli inizi, e i difensori sono un tassello importante per diverse big".

Leggi anche
Moretto: “Inter, nuovamente offerto Stones a zero. Ora i nerazzurri devono…”
Inter, rinnovo o addio per il ds Piero Ausilio? Biasin: “Nei prossimi mesi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA