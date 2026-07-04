"John Stones nelle ultime settimane è stato riproposto all'Inter come opzione: è da capire la valutazione che farà il club per rinforzare la difesa.

E' in trattativa per Chalobah su cui c'è anche il Como, ma l'Inter riceve questo tipo di offerta e questa possibile idea sul mercato: vedremo se si potrà scaldare l'opzione Stones a zero, già offerto nei mesi scorsi. Sarà l'Inter a dover decidere che strada prendere", ha spiegato.