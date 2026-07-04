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Moretto: “Inter, nuovamente offerto Stones a zero. Ora i nerazzurri devono…”

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Come spiega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, il centrale inglese è stato di nuovo offerto al club nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Si riapre la possibilità John Stones per la difesa dell'Inter. Come spiega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, il centrale inglese è stato di nuovo offerto al club nerazzurro.

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"John Stones nelle ultime settimane è stato riproposto all'Inter come opzione: è da capire la valutazione che farà il club per rinforzare la difesa.

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E' in trattativa per Chalobah su cui c'è anche il Como, ma l'Inter riceve questo tipo di offerta e questa possibile idea sul mercato: vedremo se si potrà scaldare l'opzione Stones a zero, già offerto nei mesi scorsi. Sarà l'Inter a dover decidere che strada prendere", ha spiegato.

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