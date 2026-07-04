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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter, nuovamente offerto Stones a zero. Ora i nerazzurri devono…”
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Moretto: “Inter, nuovamente offerto Stones a zero. Ora i nerazzurri devono…”
Come spiega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, il centrale inglese è stato di nuovo offerto al club nerazzurro
Si riapre la possibilità John Stones per la difesa dell'Inter. Come spiega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, il centrale inglese è stato di nuovo offerto al club nerazzurro.
"John Stones nelle ultime settimane è stato riproposto all'Inter come opzione: è da capire la valutazione che farà il club per rinforzare la difesa.
E' in trattativa per Chalobah su cui c'è anche il Como, ma l'Inter riceve questo tipo di offerta e questa possibile idea sul mercato: vedremo se si potrà scaldare l'opzione Stones a zero, già offerto nei mesi scorsi. Sarà l'Inter a dover decidere che strada prendere", ha spiegato.
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