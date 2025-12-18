Inter, nome nuovo per sostituire Dumfries! “Questa ora è più di un’idea”

Un nome nuovo in questi giorni per il mercato dell’Inter. Nello specifico, per la fascia destra nerazzurra dopo l’intervento chirurgico di Denzel Dumfries, con lungo stop per lui (rientro previsto per metà marzo).
Un nome nuovo in questi giorni per il mercato dell’Inter: occhio a questa idea per la fascia destra dopo l'intervento di Dumfries
Secondo quanto svelato da TMW, in casa Inter “si cerca il sostituto di Dumfries. Dodo della Fiorentina è più di un’idea”, rivela il sito.
Già la scorsa estate il brasiliano era stato accostato all’Inter, ora il nome ritorna.
