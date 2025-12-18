FC Inter 1908
Inter, nome nuovo per sostituire Dumfries! "Questa ora è più di un'idea"

Inter, nome nuovo per sostituire Dumfries! “Questa ora è più di un’idea”

Un nome nuovo in questi giorni per il mercato dell’Inter: occhio a questa idea per la fascia destra dopo l'intervento di Dumfries
Alessandro Cosattini Redattore 

Un nome nuovo in questi giorni per il mercato dell’Inter. Nello specifico, per la fascia destra nerazzurra dopo l’intervento chirurgico di Denzel Dumfries, con lungo stop per lui (rientro previsto per metà marzo).

Secondo quanto svelato da TMW, in casa Inter “si cerca il sostituto di Dumfries. Dodo della Fiorentina è più di un’idea”, rivela il sito.

Già la scorsa estate il brasiliano era stato accostato all’Inter, ora il nome ritorna.

