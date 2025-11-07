FC Inter 1908
Inter, cena “di mercato” per Carlos Augusto. Dopo il gol col Kairat era…

Il club nerazzurro sta pensando di rinnovare il contratto del giocatore brasiliano che è stato visto in un noto ristorante con un suo amico, obiettivo nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter lo ha visto da vicino nella gara di Verona: Giovane Santana do Nascimento. Carlos Augusto lo conosce da tempo, sono connazionali e hanno giocato insieme nel Corinthians. TuttoSport segnala che i due erano a cena a Milano mercoledì sera quando il brasiliano dell'Inter è tornato dalla gara contro il Kairat che ha deciso proprio lui.

"Chissà se, tra una portata e l’altra, si è parlato pure di mercato. Il gioiello classe 2003 da poco entrato a far parte della scuderia di Beppe Riso, però, non ha in comune solo il passaporto e il procuratore col terzino classe 1999, ma anche il possibile futuro in nerazzurro", scrive il giornale torinese. 

Il ragazzo piace al club nerazzurro e il ds Ausilio lo segue con interesse. "Sulle tracce dell’attaccante dell’Hellas ci sono pure Milan e Atalanta, ma l’Inter intanto ha già acceso i radar e può giocarsi anche la carta dell’amicizia con Carlos Augusto. Un feeling da non trascurare e che può risultare un fattore decisivo nella corsa a Giovane. Per la serie: decisivo in campo e fuori", si legge sul giocatore nerazzurro che potrebbe presto rinnovare il suo contratto con la società interista prolungando fino al 2030 con ingaggio adeguato da 3 mln e bonus.   

(Fonte: TS)

