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Inter, nome sconosciuto? Musmarra: “E’ un mister X di alto livello che giocherebbe…”
In questi giorni si è parlato, per la difesa dell'Inter, anche di un nome nuovo, non ancora noto a tutti, che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri
In questi giorni si è parlato, per la difesa dell'Inter, anche di un nome nuovo, non ancora noto a tutti, che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri e che rappresenterebbe un eventuale rinforzo di alto livello.
Su YouTube, Alfio Musmarra ha aggiunto sull'argomento:
"Per Muharemovic si è registrata una brusca frenata, Solet resta e c'è questo mister X che è uno di livello, che prenderebbe il posto di Acerbi senza punti interrogativi. Poi, vedremo quello che succederà con de Vrij".
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