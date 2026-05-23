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Inter, nome sconosciuto? Musmarra: “E’ un mister X di alto livello che giocherebbe…”

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In questi giorni si è parlato, per la difesa dell'Inter, anche di un nome nuovo, non ancora noto a tutti, che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In questi giorni si è parlato, per la difesa dell'Inter, anche di un nome nuovo, non ancora noto a tutti, che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri e che rappresenterebbe un eventuale rinforzo di alto livello.

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Su YouTube, Alfio Musmarra ha aggiunto sull'argomento:

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"Per Muharemovic si è registrata una brusca frenata, Solet resta e c'è questo mister X che è uno di livello, che prenderebbe il posto di Acerbi senza punti interrogativi. Poi, vedremo quello che succederà con de Vrij".

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