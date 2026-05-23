In questi giorni si è parlato, per la difesa dell'Inter, anche di un nome nuovo, non ancora noto a tutti, che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri

In questi giorni si è parlato, per la difesa dell'Inter, anche di un nome nuovo, non ancora noto a tutti, che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri e che rappresenterebbe un eventuale rinforzo di alto livello.