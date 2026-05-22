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fcinter1908 calciomercato mercato inter Visnadi boccia un acquisto dell’Inter di questa stagione: “Ma come si fa a spendere…”
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Visnadi boccia un acquisto dell’Inter di questa stagione: “Ma come si fa a spendere…”
La bocciatura del giornalista in diretta a Radio Sportiva
Gianni Visnadi è intervenuto a Radio Sportiva per rispondere alle domande dei tifosi. Il giornalista ha evidenziato i meriti dell'Inter, soprattutto nella struttura societaria, che hanno permesso di chiudere la stagione 2026/26 con la vittoria di due trofei. La struttura è ciò che manca al Milan, ha sottolineato Visnadi, aggiungendo però che nei derby il Milan se l'è giocata alla pari. Il focus si è poi spostato su un acquisto estivo dell'Inter, che il giornalista aveva bocciato e che continua a bocciare: CONTINUA A LEGGERE.
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