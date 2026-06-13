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Inter, se sfumasse Palestra? L’alternativa c’è già: “Il nome può arrivare dalla Premier League”
Marco Palestra rappresenta il nome perfetto per l'Inter per rinforzare la fascia destra, rimasta priva di Denzel Dumfries, ormai del Real Madrid.
Ma, visti anche i costi dell'operazione, non è certo che i nerazzurri arrivino a mettere le mani sull'esterno di proprietà dell'Atalanta. Ecco perché si vagliano anche altre piste. Una di queste, scrive Il Giorno, porta a Dan Ndoye:
"Si conta di chiudere attorno ai 25 milioni (parte fissa e bonus) con Oumar Solet, 26enne centrale dell’Udinese. In corsia, nessun rilancio al momento per Marco Palestra: l’esterno, di rientro all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari, è valutato 45 milioni, mentre i bergamaschi ne chiedono una decina più. Resta la volontà dell’Inter di arrivare al giocatore e viceversa, nonostante pretendenti come il Manchester City. L’alternativa è un nome già accostato ai nerazzurri in precedenza: Dan Ndoye, ex Bologna, in stagione al Nottingham Forest che, dal canto suo, è tornato a bussare per Davide Frattesi, in uscita e seguito anche da Napoli e Juventus tra le altre".
(Fonte: il Giorno)
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