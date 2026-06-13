"Si conta di chiudere attorno ai 25 milioni (parte fissa e bonus) con Oumar Solet, 26enne centrale dell’Udinese. In corsia, nessun rilancio al momento per Marco Palestra: l’esterno, di rientro all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari, è valutato 45 milioni, mentre i bergamaschi ne chiedono una decina più. Resta la volontà dell’Inter di arrivare al giocatore e viceversa, nonostante pretendenti come il Manchester City. L’alternativa è un nome già accostato ai nerazzurri in precedenza: Dan Ndoye, ex Bologna, in stagione al Nottingham Forest che, dal canto suo, è tornato a bussare per Davide Frattesi, in uscita e seguito anche da Napoli e Juventus tra le altre".