Le grandi manovre dell'estate nella prossima estate di mercato interesseranno sicuramente anche il centrocampo, dove i nerazzurri hanno già piazzato un investimento per Massolin dal Modena e hanno già messo in preventivo un esborso importante per riportare Stankovic a Milano. Scrive Gianluigi Longari su Sportitalia:

"Zielinski ha già scavalcato i titolari storici, affermandosi come punto di riferimento del centrocampo. Sucic rappresenta un investimento a lungo termine, destinato a crescere progressivamente. Alle spalle del lotto degli attuali centrocampisti in casa Inter si è deciso di scommettere sull’investimento limitato ma considerato di sicura resa (che sia tecnica o economica) Massolin".

"Senza considerare il rapido e progressivo percorso di crescita che sta evidenziando Aleksandar Stankovic, che come già segnalato mesi fa rappresenta di fatto il primo acquisto che l’Inter ha messo in preventivo per il prossimo campionato".

