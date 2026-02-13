Gli inglesi, infatti, lo visioneranno dal vivo tramite un proprio emissario domani sera in occasione del Derby d’Italia

Marco Astori Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 12:02)

Federico Dimarco è on fire: i numeri di questa stagione dell'esterno sono clamorosi, per lui già 5 gol e 13 assist. Tanto da aver attirato su di sé, come riporta Tuttosport, gli occhi della Premier League: "Un anno fa aveva bussato alla porta dell’esterno di Porta Romana l’Arsenal; mentre adesso lo segue con grande interesse il Manchester United. Gli inglesi, infatti, lo visioneranno dal vivo tramite un proprio emissario domani sera in occasione del Derby d’Italia. L’occasione giusta per i Red Devils per spiare da vicino pure un altro loro obiettivo come lo juventino Pierre Kalulu. Attenzione però: l’Inter non intende privarsi di uno dei propri gioielli, che è considerato incedibile dalle parti di viale della Liberazione.

E pensare che un anno fa di questi tempi Dimash, come è stato ribattezzato affettuosamente dai tifosi nerazzurri, avrebbe firmato a occhi chiusi il rinnovo. L’Inter però ha temporeggiato dopo il finale di stagione opaco. Con l’avvento di Chivu in panchina, Fede è rinato e adesso va trovata una soluzione in fretta. Marotta e Ausilio in primis non vogliono perdere tempo, anche perché il legame col laterale mancino scade tra meno di 18 mesi. Insomma, il 2027 è dietro l’angolo e Federico va premiato col prolungamento fino al 2030.

Sulla durata le parti sono sostanzialmente d’accordo. Al tempo stesso le prestazioni strepitose sfornate dal terzino valgono e meritano pure un adeguamento di stipendio all’altezza dei compagni di squadra e colleghi di Nazionale Bastoni e Barella. Possibile ritocco degli emolumenti a 5,5 milioni all’anno. Il modo giusto per scacciare le sirene inglesi e allontanare lo spettro minaccioso dello United. Un Dimarco così l’Inter vuole tenerselo stretto ancora a lungo. Per un legame che può diventare praticamente a vita. E non potrebbe essere altrimenti per chi come Fede sogna di diventare una bandiera del club e indossare in futuro pure la fascia da capitano dell’Inter".