Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Il nome che può varcare i cancelli di Appiano: “L’Inter tiene d’occhio il contratto di…”
Il nome forte di questi giorni per la difesa dell'Inter è Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale c'è anche il Como. Ma non è il solo che potrebbe arrivare ad Appiano Gentile, visto che hanno salutato, in quel reparto, Acerbi, de Vrij e Darmian.
Secondo il Corriere dello Sport, un profilo caldamente attenzionato è quello di Gianluca Mancini della Roma:
"Tornando all’Inter, al di là di Chalobah, le necessità in difesa sono in ogni caso due. Quindi, se effettivamente arriverà l’inglese, insieme a lui, questa estate, anche un altro centrale attraverserà i cancelli della Pinetina. Già, ma chi? Sarà certamente un’occasione. E, a tal proposito, in viale Liberazione vengono tenute d’occhio le evoluzioni sul rinnovo di contratto di Mancini con la Roma".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA