Il nome forte di questi giorni per la difesa dell'Inter è Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale c'è anche il Como. Ma non è il solo

Il nome forte di questi giorni per la difesa dell'Inter è Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale c'è anche il Como. Ma non è il solo che potrebbe arrivare ad Appiano Gentile, visto che hanno salutato, in quel reparto, Acerbi, de Vrij e Darmian.