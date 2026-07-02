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Il nome che può varcare i cancelli di Appiano: “L’Inter tiene d’occhio il contratto di…”

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Il nome forte di questi giorni per la difesa dell'Inter è Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale c'è anche il Como. Ma non è il solo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il nome forte di questi giorni per la difesa dell'Inter è Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale c'è anche il Como. Ma non è il solo che potrebbe arrivare ad Appiano Gentile, visto che hanno salutato, in quel reparto, Acerbi, de Vrij e Darmian.

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Secondo il Corriere dello Sport, un profilo caldamente attenzionato è quello di Gianluca Mancini della Roma:

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"Tornando all’Inter, al di là di Chalobah, le necessità in difesa sono in ogni caso due. Quindi, se effettivamente arriverà l’inglese, insieme a lui, questa estate, anche un altro centrale attraverserà i cancelli della Pinetina. Già, ma chi? Sarà certamente un’occasione. E, a tal proposito, in viale Liberazione vengono tenute d’occhio le evoluzioni sul rinnovo di contratto di Mancini con la Roma".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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