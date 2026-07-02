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Musmarra: “Bastoni-Real Madrid? Ho fatto ulteriori verifiche e mi dicono che…”

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In Spagna si continua a parlare del Real Madrid interessato a Bastoni: ecco cosa risulta ad Alfio Musmarra
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare delle continue indiscrezioni che arrivano dalla Spagna in merito all'interesse del Real Madrid per Alessandro Bastoni:

Inter Bastoni
Getty

"Dalla Spagna continuano a cannoneggiare sull'interesse del Real Madrid per Bastoni. Non è la prima volta, è già successo quando c'era l'interesse del Barcellona e si è chiusa come tutti sappiamo. Qualche settimana fa si era iniziato a parlare di Real Madrid e vi avevo detto che, da quello che avevo saputo da fonti di prima mano, non c'era l'interesse del Real per Bastoni.

Musmarra: “Bastoni-Real Madrid? Ho fatto ulteriori verifiche e mi dicono che…”- immagine 3
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Nelle ultime ore in Spagna parlano ancora di Real-Bastoni: ho fatto ulteriori e nuove verifiche per capire se fosse cambiato qualcosa ma non mi risulta nulla, non risultano offerte all'Inter e a me è stato ribadito che Bastoni non rientra nei piani di Mourinho perché non lo ritiene idoneo per fare il centrale nella difesa a 4 e perché hanno altre strategie. Perché viene accostato? Non lo so. Questo è quello che so io e questo è quello che mi è stato detto"

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