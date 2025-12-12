E' Brooke Norton-Cuffy il nome nuovo che segue l'Inter per la fascia destra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'inglese del Genoa avrebbe tutte le caratteristiche adatte per essere un nome papabile per i nerazzurri:
calciomercato
Norton-Cuffy il nome nuovo! “Ha tutte le caratteristiche che cerca l’Inter, la situazione”
"Norton-Cuffy ha tutte le caratteristiche che l'Inter ricerca: è un 2004, ha margini di crescita ancora elevatissimi (per DDR "un potenziale esplosivo, inespresso, mostruoso"), e soprattutto un cartellino che non ha ancora toccato quote vertiginose. È vero anche, però, che l'inglese è seguito con grande attenzione pure da Napoli e Juventus".
"La proposta arrivata a Genova dalla società di De Laurentiis - una dozzina di milioni circa - è stata rapidamente rispedita al mittente, mentre quella dei bianconeri ancora non è arrivata. Del resto, il ritorno del direttore sportivo Marco Ottolini a Torino - colui che portò Norton-Cuffy in Liguria - non si è (ancora?) concretizzato. Ma la sensazione principale resta una: se l'Inter vorrà davvero affondare sull'esterno del Genoa dovrà sbrigarsi. Perché il rischio asta è dietro l'angolo".
(Fonte: Gazzetta.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA