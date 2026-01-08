FC Inter 1908
Sky – Nottingham vuole Frattesi: la risposta dell’Inter. E lo scambio con Ndoye…

Una nuova squadra interessata a Davide Frattesi e occhio all'ipotesi scambio: le ultimissime di Gianluca Di Marzio
Alessandro Cosattini Redattore 

Una nuova squadra interessata a Davide Frattesi. A svelarlo è Gianluca Di Marzio in onda a Sky Sport:

L’Inter ha ricevuto una chiamata dal Nottingham Forrest per Frattesi. La risposta è sempre la stessa: 35 milioni, questa la richiesta.

Non ci sono margini per uno scambio per Ndoye, il club non lo dà via in questo mercato invernale, si era informato anche il Napoli per l’ex Bologna. E il Nottingham vuole anche Lucca, vedremo”.

