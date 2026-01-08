Il futuro di Davide Frattesi resta un argomento caldo in casa Inter in questo mercato di gennaio. Ne è tornato a parlare anche Fabrizio Romano nell'ultimo video su YouTube:
calciomercato
Romano: “Inter-Galatsaray, trattativa inceppata per Frattesi: il motivo. E sulla Juventus…”
"Frattesi-Galatasaray. Vi abbiamo detto da subito che è una trattativa partita forte, ma si è incagliata su un punto: era nata come un'operazione con un pacchetto da 35 milioni di euro tra prestito e obbligo, con un obbligo di riscatto molto facile, 4 presenze e comunque sotto le cinque presenze. Questa era l'idea dell'Inter. Il Galatasaray ha valutato questa proposta, poi ha alzato il numero di presenze, in modo da non avere l'obbligo praticamente garantito. E su questo si è inceppata la trattativa".
"Non sappiamo chi eventualmente farà un passo verso l'altra parte. Vedremo se arriveranno altre squadre: c'è l'apprezzamento della Juventus e Spalletti c'è a prescindere, ma l'Inter non lo dà in prestito con diritto. Non la spegniamo comunque totalmente come pista".
Su Asllani, invece, Romano e Moretto hanno aggiunto: "In uscita c'è Asllani, col rientro del giocatore solo una volta che ci sarà la soluzione giusta. Ci sono club che iniziano a chiamare. Il Girona ha chiesto informazioni all'Inter, sul tipo di formula e sullo stipendio del calciatore. C'è più di qualche contatto. Sta cercando di capire se ci sono le condizioni: ci sono anche dei club in Italia. Il Toro non può procedere unilateralmente all'interruzione del prestito, serve l'ok dell'Inter che però vuole trovare prima un'altra soluzione".
