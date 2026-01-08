"Frattesi-Galatasaray. Vi abbiamo detto da subito che è una trattativa partita forte, ma si è incagliata su un punto: era nata come un'operazione con un pacchetto da 35 milioni di euro tra prestito e obbligo, con un obbligo di riscatto molto facile, 4 presenze e comunque sotto le cinque presenze. Questa era l'idea dell'Inter. Il Galatasaray ha valutato questa proposta, poi ha alzato il numero di presenze, in modo da non avere l'obbligo praticamente garantito. E su questo si è inceppata la trattativa".