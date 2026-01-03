"Anche Davide Frattesi è in attesa e non è così sicuro di poter giocare con Joao Cancelo, qualora l’esterno portoghese si decida a dire di sì alla corte serratissima dell’Inter. La mezzala ex Sassuolo è consapevole che questa sarà la sua ultima stagione in casa nerazzurra, ma non sarà se l’addio sarà anticipato già a questa sessione di mercato. I dirigenti gli hanno comunicato che non intendono ascoltare offerte da dirette concorrenti in Serie A, mentre una soluzione estera potrebbe essere soddisfacente per tutti, qualora si ragioni su una cifra superiore ai 30 milioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.