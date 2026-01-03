FC Inter 1908
Il centrocampista potrebbe lasciare Milano a gennaio. Due club turchi sulle sue tracce, potrebbe esserci un'apertura del giocatore
Andrea Della Sala Redattore 

Il centrocampista Davide Frattesi potrebbe lasciare Milano a gennaio. Due club turchi sulle sue tracce, potrebbe esserci un'apertura del giocatore.

Getty Images

"Anche Davide Frattesi è in attesa e non è così sicuro di poter giocare con Joao Cancelo, qualora l’esterno portoghese si decida a dire di sì alla corte serratissima dell’Inter. La mezzala ex Sassuolo è consapevole che questa sarà la sua ultima stagione in casa nerazzurra, ma non sarà se l’addio sarà anticipato già a questa sessione di mercato. I dirigenti gli hanno comunicato che non intendono ascoltare offerte da dirette concorrenti in Serie A, mentre una soluzione estera potrebbe essere soddisfacente per tutti, qualora si ragioni su una cifra superiore ai 30 milioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Getty

"Al momento, l’interesse più forte è arrivato dalla Turchia, con qualche chiamata del Galatasaray e un sondaggio concreto da parte del Fenerbahce, che però non pare intenzionato ad arrivare a un numero tanto rotondo. La situazione è ancora molto fluida e bisognerà aspettare che ci si addentri ancora di più tra le pieghe del mercato per comprendere che futuro avrà Frattesi: l’azzurro, ad esempio, aveva inizialmente chiuso all’idea di Istanbul, ma potrebbe rivedere le proprie posizioni in corso d’opera. In caso di permanenza ad Appiano, eventualità tutt’altro che da escludere, sarà comunque dura risalire nelle gerarchie: nella batteria delle mezzali l’ha ormai definitivamente superato pure Zielinski", chiude il quotidiano.

