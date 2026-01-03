"Al momento, l’interesse più forte è arrivato dalla Turchia, con qualche chiamata del Galatasaray e un sondaggio concreto da parte del Fenerbahce, che però non pare intenzionato ad arrivare a un numero tanto rotondo. La situazione è ancora molto fluida e bisognerà aspettare che ci si addentri ancora di più tra le pieghe del mercato per comprendere che futuro avrà Frattesi: l’azzurro, ad esempio, aveva inizialmente chiuso all’idea di Istanbul, ma potrebbe rivedere le proprie posizioni in corso d’opera. In caso di permanenza ad Appiano, eventualità tutt’altro che da escludere, sarà comunque dura risalire nelle gerarchie: nella batteria delle mezzali l’ha ormai definitivamente superato pure Zielinski", chiude il quotidiano.
