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NY Times – Dumfries al Real dopo elezione Perez! E una fonte vicina all’affare ha rivelato che…
E' fortissimo il pressing del Real Madrid su Denzel Dumfries, obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra. Lo conferma anche il New York Times, che dà importanti dettagli sul futuro dell'esterno dell'Inter, che ha una clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro.
Fonti vicine alla trattativa, che hanno parlato in forma anonima in quanto non autorizzate a divulgare i dettagli, affermano che non ci saranno problemi relativi alle condizioni economiche di Dumfries. Un'ulteriore fonte ha dichiarato che il Real Madrid intende concludere l'affare per Dumfries dopo l'esito delle elezioni presidenziali di domenica, a condizione che Pérez venga dichiarato vincitore, come previsto.
Con il capitano Dani Carvajal, 34 anni, in scadenza di contratto a fine giugno, il Real Madrid si ritroverebbe con Trent Alexander-Arnold come unico terzino destro di ruolo. Il profilo ricercato dal club per questo ruolo è quello di un secondo terzino destro, per il quale si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.
Tra gli altri giocatori presi in considerazione dal Real Madrid figurano Pedro Porro, 26 anni, del Tottenham Hotspur, e Ivan Fresneda, 21 anni, dello Sporting CP. Non ci sono indicazioni però che gli Spurs siano disposti a cedere Porro per una cifra compatibile con il budget del Real Madrid. La situazione è simile per Fresneda, sotto contratto fino al 2028, con una clausola rescissoria di 80 milioni di euro e considerato un giocatore importante in Portogallo.
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