Nelle ultime settimane diversi club europei hanno mostrato interesse nei confronti di Lukáš Hornicek. Si è parlato di un possibile interesse da parte di Porto, Benfica Lisbona e Leeds. Ma, secondo O Jogo, è l'Inter che ha mostrato maggiore interesse nei confronti del portiere ceco.
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O JOGO – Inter, tentativo a vuoto con il Braga: “Vogliamo 30 mln”. Ma non finisce qui
"L’Inter ha già manifestato il proprio interesse per Lukas Hornicek, ma il primo approccio non ha prodotto risultati. Il Braga, infatti, non intende fare sconti e continua a fare riferimento alla clausola rescissoria da 30 milioni di euro, considerando il portiere ceco un elemento strategico per il presente e per il futuro del club", si legge sul portale portoghese.
"Intanto, il club portoghese continua a lavorare per valorizzare il proprio portiere. Come già riportato da O Jogo, sul tavolo c’è anche la possibilità di un rinnovo dopo la partecipazione al Mondiale, così da rafforzare ulteriormente un legame iniziato nel 2019. Hornicek è attualmente sotto contratto con il Braga fino al giugno 2028, una situazione che permette alla dirigenza di gestire ogni eventuale assalto dal mercato da una posizione di forza".
(O Jogo)
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